Se siete paranoici di natura questo film non è particolarmente adatto, iniziamo la recensione di Watcher con questo avvertimento. Mentre cresce il panico in tutta la città per un possibile serial killer in libertà, Julia, una giovane attrice che si è appena trasferita in città con suo marito, nota un misterioso sconosciuto che la osserva dall’altra parte della strada.

Maika Monroe è davvero autentica nell’esprimere ansia e paranoia in questo tipo di storie e dell’essere perseguitati (che si tratti di qualcosa di soprannaturale in uno dei più grandi film horror degli anni 2010, It Follows, o anche come in Greta), quindi lei funge da ancora per il debutto alla regia della regista Chloe Okuno (che sembra aver rielaborato una sceneggiatura di Zack Ford).

Watcher è un thriller ipnotizzante, discreto, a combustione lenta, con sguardi lunghi e ascensori angusti e una presa salda su entrambe le estremità della graduale suspense. Monroe modula con cura la sua performance, componendola con uno squisito equilibrio tra paranoia e credibilità e Gorman, i cui lineamenti spigolosi e gli occhi luccicanti lo collocano saldamente in categorie di casting per tipi che possono interpretare nazisti e anche interpretare assassini psicotici, è un contraltare perfettamente minaccioso.

Watcher è un film di genere in fondo, ma non è nemmeno a testa vuota. Per questo motivo, Okuno crea una metafora grandiosa per lo sguardo maschile, ma non fa mai sentire il film come un sermone pesante sul potere di una società patriarcale moralmente corrotta. Il personaggio di Julia esiste semplicemente in un mondo fin troppo riconoscibile in cui le donne si limitano semplicemente ad emozioni limitate, eppure le loro prospettive sono valutate e svalutate.

Tutto questo è reso acutamente dal contesto vitale all’interno dei parametri di un thriller convenzionale, abbastanza vitale da perdonarlo per le sue variazioni nelle scene Era solo un sogno. Qui nell’era dei thriller horror illuminati, guardiamo film come questo e ci aspettiamo di classificarli attraverso il loro approccio “elevato” a temi sociali o politici, o le loro svolte selvagge.

Intelligentemente pensato, diretto e ritmato, Watcher si destreggia abilmente in entrambi. E ingegnosamente, la svolta qui è che non è affatto una svolta.

Okuno, al suo debutto cinematografico dopo una serie di cortometraggi animati (incluso uno dei segmenti migliori dell’antologia horror dell’anno scorso V/H/S/94), stabilisce immediatamente un senso di allerta, tagliando gli occhi indagatori del taxi conducente durante il tragitto dall’aeroporto. I titoli girano su una lunga ripresa di Julia e Francis che battezzano il divano nel loro nuovo e spazioso soggiorno, mentre la telecamera si sposta avanti e indietro, rivelando quanto chiaramente il resto del mondo possa vedere nel loro nido d’amore. Dis seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Coltivare la paura

La sceneggiatura, scritta da Zack Ford e poi riscritta da Okuno, procede a passo d’uomo per trasmettere la graduale crescita delle paure di Julia. All’inizio, le indovina. Qualcuno la sta davvero guardando, o il grande trasloco internazionale l’ha solo sconvolta? Ma poi c’è la notizia di un serial killer a piede libero, un pazzo soprannominato The Spider che spazza via le teste delle donne. Solo perché sei paranoico non significa che non ti stiano cercando.

È bello vedere la Monroe tornare nel mondo del terrore quasi un decennio dopo che si è affermata come un’ammaliante regina dell’horror moderno, protagonista degli omaggi dei gemelli John Carpenter di It Follows e The Guest.

Ha un’irrequietezza sognante che sembra quasi fatalistica, come se i suoi personaggi evocassero sempre il pericolo dall’etere per combattere la loro noia. È l’aura perfetta per un thriller che è lento a confutare i dubbi della sua eroina. Monroe ci collega alla preoccupazione altalenante di Julia, il modo in cui inizialmente lotta con la possibilità che la sua mente possa giocarle brutti scherzi.

In controtendenza rispetto alle tendenze attuali del genere terapeutico, Okuno le fornisce solo un sussurro di retroscena. Tutto ciò che impariamo davvero è che Julia era un’attrice – un lavoro, non a caso, che può lasciare qualcuno esposto al disagio.

Il film vede Julia (Monroe) andare a Bucarest con il marito Francis (Karl Glusman), uomo d’affari di marketing, per allestire un appartamento di lusso. Immediatamente, gli spettatori sono immersi nella prospettiva straniera di Julia, senza sottotitoli, incapaci di capire il dialogo rumeno. Le cose si fanno inquietanti anche quando la fotografia di Benjamin Kirk Nielsen si allontana voyeuristicamente mentre Julia e Francis fanno l’amore per la prima volta nella loro nuova casa.

Il giorno successivo, Francis va al lavoro, lasciando Julia da sola a studiare la lingua rumena e tentare azioni di base come ordinare il caffè da un negozio locale. Fa anche alcuni amici, tra cui la bilingue Irina (Madalina Anea), mentre conosce altri vicini e residenti.

ParaNOIA

Sapete cosa significa paranoia? dal gr. παράνοια «follia», comp. di παρα- «para-2» (per indicare disordine, condizione anormale) e di un tema affine a νοῦς «mente»]. In psichiatria, psicosi caratterizzata dallo sviluppo di un delirio cronico (di grandezza, di persecuzione, di gelosia, ecc.), lucido, sistematizzato, dotato di una propria logica interna, che non è associato a allucinazioni, e non comporta deterioramento delle funzioni psichiche al di fuori dell’attività delirante.

Julia nota anche una sagoma che la guarda dal condominio adiacente. Giustamente spaventata, soprattutto alla luce delle recenti notizie di un serial killer che uccide giovani donne, si sente soffocata e come un potenziale bersaglio. Si sente anche convalidata dall’imbattersi in uno strano uomo (interpretato in modo raccapricciante da Burn Gorman) troppo spesso per essere considerato una coincidenza.

Anche se non è lui l’assassino, c’è qualcosa di indiscutibilmente sbagliato in questo uomo silenzioso e apparentemente vuoto (ed è difficile non pensare che il film finisca proprio quando sta diventando intrigante esplorare le sue motivazioni). Le scene tra Maika Monroe e Burn Gorman sarebbero quasi insopportabilmente tese da guardare solo in base alle loro esibizioni, ma la vicinanza della telecamera a Julia accresce quel senso di claustrofobia e di morte imminente. Senti quell’attacco d’ansia proprio accanto a Julia.

Francis non è d’accordo sulla situazione. È disposto a intrattenere i sentimenti spiacevoli di Julia, ma non considera le sue esperienze come segni legittimi di pericolo. Diventa sempre più agitato e inizia ad approfittare della barriera linguistica per deriderla di fronte ai suoi colleghi di lavoro. Di conseguenza, Irina è la compagna fedele e solidale qui, che pone una domanda controversa ma ragionevole sullo stalking e se valga la pena o meno essere rivendicato come corretto.

Indipendentemente dalla risposta, Irina crede a Julia. E grazie al lavoro di Irina come ballerina di club underground, in sintonia con l’essere osservata, presta a Julia un pizzico di coraggio per superare questa oppressione e affrontare queste paure.

Watcher è sicuramente un film coinvolgente e superbamente realizzato. La sceneggiatura vuole dire qualcosa sulle conseguenze degli uomini che non ascoltano le donne o non prendono sul serio le loro preoccupazioni, con un finale che martella quella cosa senza pietà.

Ombra di solitudine

Concludiamo la recensione di Wacther dicendo che tuttavia, per uno studio del personaggio così piacevolmente fondato e terrificante, i momenti conclusivi di Watcher ripiegano sul suo messaggio (il che fa doppiamente male venendo fuori da alcune immagini simmetriche spiacevoli e inquietanti che potrebbero essere lette in più modi), preferendo un finale piacevole.

Non sembra che sia la scelta giusta per questa storia in particolare, ma vale la pena guardare Watcher.

Watcher sarà al cinema a partire dal 7 settembre.