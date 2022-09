The Winchester: il poster della serie prequel di Supernatural

Eco il poster di The Winchester, la serie prequel di Supernatural, che sarà disponibile a ottobre sulla rete The CW.

The CW ha diffuso il poster di The Winchester, la serie prequel di Supernatural che sarà disponibile sul network dall’11 ottobre. I protagonisti del manifesto sono Drake Rodger che veste i panni di John Winchester, e Meg Donnelly che fa Mary Winchester.

Qui sotto trovate il poster di The Winchester.

Per la serie TV The Winchester, in uscita a ottobre, ci sarà anche uno dei protagonisti di Supernatural: infatti, a fare da produttore del telefilm ci sarà Jensen Ackles, che riprenderà il suo ruolo di Dean Winchester, ma farà la parte del narratore. Nel progetto sarà coinvolta anche la moglie di Jensen Ackles, Daneel Harris. E poi ancora il telefilm vede coinvolti Machine Productions, Warner Bros. Television e CBS Studios. Gli altri produttori sono Robbie Thompson e Glen Winter.

A scrivere la serie è Robbie Thompson, che ha lavorato anche allo stesso Supernatural. La storia intende raccontare ciò che c’è stato prima di Sam e Dean, e parliamo di John e Mary, e di come la coppia cercò non solo di salvare il proprio amore, ma il mondo intero.

