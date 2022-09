The Good Nurse: trailer e foto del film con Jessica Chastain e Eddie Redmayne

The Good Nurse è un thriller avvincente basato su una storia vera: quella di un’infermiera preoccupata che un collega sia colpevole della misteriosa morte di vari pazienti. Il film, diretto da Tobias Lindholm, vede protagonisti Jessica Chastain e Eddie Redmayne, insieme a Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich e Kim Dickens: vi mostriamo oggi il trailer e le foto ufficiali della pellicola, in arrivo su Netflix il 26 ottobre.

Sinossi

Amy, un’infermiera premurosa e una madre single alle prese con una malattia cardiaca potenzialmente letale, è spinta al limite fisico ed emotivo da stremanti turni di notte nel reparto intensivo. Ma le cose migliorano quando arriva Charlie, un collega empatico e gentile che inizia a lavorare con lei. Nel corso di lunghe notti in ospedale, i due sviluppano una solida amicizia e per la prima volta in molti anni, Amy nutre una speranza per il proprio futuro e per quello della giovane figlia. Ma quando una serie di misteriosi decessi tra i pazienti dà il via a un’indagine che punta a Charlie come il principale sospettato, Amy è costretta a rischiare la vita e la sicurezza della figlia per scoprire la verità.

