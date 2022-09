Quattro startup tenteranno il primo lancio nel prossimo mese

Negli ultimi anni, il settore dei lanci spaziali ha visto la nascita di un vasto numero di startup allo scopo di fornire un accesso più economico all’orbita terrestre. Per alcune di queste è arrivato il giorno in cui si passa dalla teoria alla pratica: il loro primo lancio.

Il mese di settembre potrebbe vedere il battesimo del fuoco per 4 di queste startup, le quali testeranno i loro lanciatori di classe medio-piccola. Si tratta quindi di un test che permetterà di capire se questi progetti possono avere spazio in un mercato davvero dinamico come quello dei lanci spaziali. Si tratta di un punto essenziale in quanto fino a ora le aziende di successo nel settore sono veramente poche.

Una delle startup che (ri)proverà il lancio è Firefly, la quale farà ritorno sulla rampa dopo il fallimento dello scorso anno. Il razzo aveva presentato un problema a uno dei motori che si spense dopo 15 secondi e il razzo venne poi distrutto per opera del sistema di terminazione automatico.

C’è poi ABL Space, una startup che ha fatto parlare di se solo per quanto necessario, senza troppo clamore e che cercherà di raggiungere l’orbita con il razzo RS1, la cui capacità è di circa 1350 Kg. L’idea alla base di questa startup è quella di creare un razzo della categoria dei piccoli lanciatori relativamente potente potente ma economico.

La startup Relativity Space è invece tenuta molto d’occhio da parte degli investitori. L’idea alla base è quella di costruire i razzi Terran-1 sfruttando una stampante 3D e l’intelligenza artificiale allo scopo di consegnare un razzo in 60 giorni e ridurre i costi di produzione. Il Terran-1, alto circa 30 metri con una capacità di 1200 kg, presenta oltre l’85% di parti stampate in 3D, tra cui i dieci motori a metano Aeon-1.

L’ultima startup è LandSpace, una startup cinese potrebbe lanciare Zhuque-2 o ZQ-2 nel mese di settembre. Ancora le informazioni in merito sono poche in quanto è stata mantenuta un’elevata riservatezza, a eccezione di alcune immagini rilasciate più tutte quelle catturate con il satellite le quali fanno pensare a un lancio imminente. Questa startup compete con Relativity Space per il razzo a metano. Inoltre, la capacità del razzo dovrebbe essere superiore a quella degli altri.