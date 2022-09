Pokémon Scarlatto e Violetto: nuovo trailer di gameplay dedicato alle attività

Come promesso, Nintendo e Game Freak hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Pokémon Scarlatto e Violetto che mostra le varie attività presenti nel gioco. Nel filmato, che trovate qui sotto, viene mostrata la ricerca dei tesori, ossia l’evento principale dell’Accademia Arancia, che ci permetterà di andare a caccia di segreti e risorse, esplorando la regione di Paldea.

Il video ci presenta anche il Team Star, un’organizzazione rivale formata da alcuni studenti dell’Accademia e composta da varie divisioni, come quella Fuoco. Nel trailer, infatti, vediamo anche Pruna, la capobanda della Divisione Fuoco del Team Star, che farà la sua comparsa sopra una gigantesca e temibile macchina.

Con questi nuovi titoli, la serie Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo consentendoti di esplorare liberamente un ricco e vasto mondo. Città e natura si fondono in un mondo senza confini. Osserva i Pokémon di questa regione in ogni dove: cieli, mari, foreste, strade e non solo! Rivivi l’essenza dei giochi della serie Pokémon, affrontando i Pokémon selvatici nelle lotte per poi catturarli, ma in un’avventura open world adatta a giocatori di qualsiasi età.​

Condividi la gioia della scoperta con amici e parenti: fino a quattro giocatori possono partire all’avventura insieme!

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili a partire dal 18 novembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.