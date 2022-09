Offerte eBay: Pokémon Scarlatto e Violetto in italiano preordinabili in sconto per pochi giorni

Il bundle che include Pokémon Scarlatto e Violetto in italiano è disponibile sulla piattaforma di eBay in pre-order a prezzo scontato per solamente pochi giorni.

Le offerte di eBay permettono di mettere mano sul bundle che include i nuovi videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto completamente in italiano a prezzo scontato, visto che si parla di una riduzione rispetto al totale non indifferente, disponibile dalla giornata di oggi fino all’11 settembre, di conseguenza per ancora poco tempo.

Attraverso questo link potete quindi accedere alla pagina ufficiale del prodotto e ancora per pichi giorni mettere mano sul bundle che include entrambi i giochi, perfetti per i veri appassionati del mondo Pokémon che si preparano alla prossima generazione dei titoli al meglio.

Il prezzo a cui i due titoli vengono proposti nel bundle singolo è di solamente 99,98€, con la spedizione che risulta gratuita in vista del debutto il 18 novembre 2022, e con la possibilità di procedere con il rimborso entro un totale di 30 giorni. In questo caso le spese sono a carico del compratore. Va sottolineato che il coupon SETT22 non è applicabile.

I due nuovi giochi sono pensati per offrire agli utenti una generazione di Pokémon nuova di zecca e a mondo aperto, la quale di sicuro offrirà sfide come tutti i titoli della saga principale, considerando che non si tratta infatti di uno spin-off.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.