Meta annuncia un evento dedicato alla realtà virtuale

Meta ha annunciato la data della sua prossima conferenza interamente dedicata al metaverso e, più in generale, ai nuovi prodotti per la realtà virtuale. L’evento si chiama Connect e si terrà il prossimo 11 ottobre.

Mark Zuckerberg ha deciso di promuovere gli sforzi di Meta per la realtà virtuale in prima persona e anche in questa occasione è stato lui ad annunciar l’evento con un post pubblicato su Facebook. Con tanto di foto dove lo si vede con un visore in testa.

Come anticipato dallo stesso Zuckerberg durante una recente intervista, Meta presenterà almeno un nuovo visore VR durante l’evento. Si tratta del cosiddetto Project Cambria, ossia di una versione high-end e ad alte prestazioni dell’apprezzato visore Meta Quest 2.

Meta ha già investito oltre 10 miliardi nel cosiddetto metaverso, cioè nella creazione di una serie di prodotti interconnessi tra di loro e basati su VR e realtà aumentata. Oggi i risultati sono ancora modesti: c’è solo una piattaforma, a metà tra social e videogioco alla Second Life, chiamato Horizon Worlds.

Horizon Worlds non è attualmente disponibile in Italia e la sua grafica è stata recentemente criticata dagli utenti del web, che l’hanno parodizzata in numerosi meme. Zuckerberg ha più volte spiegato di ritenere che la realtà virtuale non abbia ancora preso il sopravvento perché i visori non hanno ancora una tecnologia sufficientemente matura. Project Cambria potrebbe superare almeno in parte questo limite.

Il nuovo visore non sarà economico. Secondo alcune indiscrezioni, Project Cambria potrebbe avere un prezzo di lancio di ben 800 euro. Cioè quasi due volte il prezzo del Meta Quest 2, l’attuale prodotto di punta di Meta.