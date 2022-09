Tomb Raider 2: gli storyboard del film mai fatto portano nella Croft Manor

Ora che è stato rivelato che MGM non detiene più i diritti di Tomb Raider, il film con Alicia Vikander è praticamente certo che non si farà. Ma, nel frattempo, sono stati diffusi gli storyboard di Tomb Raider 2, che hanno rivelato una scena ambientata nella casa di Lara Croft.

Ecco gli storyboard con la scena ambientata all’interno della Croft Manor.

Nella scena vediamo alcuni ladri che cercano d’impossessarsi di qualcosa di prezioso all’interno della struttura in cui abita Lara Croft. Nelle pagine viene citato Rourke, l’antagonista del titolo Shadow of the Tomb Raider.

Tempo fa la stessa Vikander aveva auspicato un sequel del suo lungometraggio. Ecco cosa aveva dichiarato:

Prima del Covid avrei detto di sì, ed ora come ora penso ancora che si possa fare. Non è stato dato il semaforo verde, ma la sceneggiatura è in lavorazione, e credo che tutti siano entusiasti all’idea di poter tornare ad esplorare l’universo di Lara Croft. Ora come ora Misha sta lavorando alla sceneggiatura, e non vedo l’ora di leggere qualcosa molto presto.

Il personaggio di Lara Croft ha debuttato nel primo videogioco di Tomb Raider nel lontano 1996. Croft è poi diventata la protagonista di una serie film interpretati da Angelina Jolie. Dopo il reboot di Tomb Raider del 2018, il personaggio della Croft è stato interpretato da Alicia Vikander. Nonostante il film abbia guadagnato al botteghino mondiale circa 274 milioni di dollari, MGM non si è cimentata subito nella produzione di un sequel.