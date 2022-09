iPhone 14 Pro e Pro Max ufficiali: Always-On Display, addio notch benvenuta ‘Dynamic Island’

Apple ha presentato ufficialmente i nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Il vecchio notch viene sostituito dal nuovo modulo a pillola in grado di aggiustarsi in modo dinamico a seconda del tipo di contenuto che si sta riproducendo sullo schermo.

Il cuore del nuovo iPhone 14 Pro è il chip A16 Bionic (realizzato a 4nm) con CPU a 6 core: due high performance cores che consumano il 20% di energia in meno rispetto a quanto visto sull’A15 Bionic e 4 efficiency core che Apple sostiene utilizzino ‘circa un terzo della potenza dei chip concorrenti’. Il chip viene affiancato da una NPU a 16 core.

Il nuovo iPhone 14 Pro monta un nuovo display che supporta per la prima volta la modalità always-on display, ha un refresh rate di 120Hz e una luminosità massima di 2000 nits. La nuova modalità AoD consente di mostrare su schermo alcuni widget personalizzabili anche quando il telefono è bloccato. Tradotto: lo schermo non diventa mai scuro – almeno che l’utente non lo voglia – ma mostra sempre alcune informazioni utili – come l’ora e il calendario – e le notifiche. Questo perché il telefono può raggiungere una frequenza di aggiornamento molto bassa, il che riduce al minimo l’impatto dello schermo sulla batteria.

Al posto del notch troviamo due fori, che ospitano rispettivamente i sensori del Face ID e una nuova fotocamera anteriore. Apple chiama questa nuova soluzione ‘Dynamic Island‘: può essere usata per mostrare informazioni dalle app in background, come il player musicale o Mappe.

Apple ha rinnovato interamente anche il comparto fotografico. La fotocamera principale da 48MP con quad pixel (f/1.78, lunghezza focale a 24mm). Il sensore quad-pixel è del 65% più largo di quello montato sull’iPhone 13 Pro. La fotocamera realizza foto da 12MP, ma in grado di catturare più luce. Inoltre Apple sostiene che il nuovo sensore permette di ottenere uno zoom 2x reale con lunghezza focale di 48mm. Troviamo poi un ultra-wide da 12MP, f/2,2, pixel da 1,4um e lunghezza focale 13mm.I due nuovi iPhone 14 Pro sono in grado di registrare foto in formato ProRAW a 48MP.

Come gli altri prodotti presentati questa sera, anche i due nuovi iPhone 14 Pro sono equipaggiati con la funzione crash detection e con la nuova connettività satellitare (solo negli USA e in Canada) per le comunicazioni d’emergenza.

In Italia l’iPhone 14 Pro parte da 1.339€, mentre l’iPhone 14 Pro Max con schermo da 6,7 pollici parte da 1.489€. Si possono entrambi già prenotare dal sito ufficiale della Apple. Sono disponibili in quattro colorazioni: nero siderale, argento, oro e viola scuro.