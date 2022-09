iPhone 14 e iPhone 14 Plus ufficiali: A15 Bionic, connettività satellitare e negli USA solo con eSIM

Durante l'evento Fear Out, l'azienda di Cupertino ha presentato i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Specifiche, prezzo e nuove funzioni.

Come da tradizione, Apple apre settembre con la presentazione dei suoi nuovi smartphone. Durante l’evento Fear Out, l’azienda di Cupertino ha presentato i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus – quest’ultima è una linea inedita con uno schermo di grandi dimensioni a parità di prestazioni con il modello base.

Se l’iPhone 14 ha uno schermo da 6,1 pollici, il nuovo iPhone 14 Plus misura 6,7 pollici, come il Pro Max.

Come anticipato dai rumor, il cuore del nuovo iPhone 14 è il chip A15 Bionic, questa volta equipaggiato con CPU six-core, di cui quattro efficiency core, e neural engine.

Apple sostiene che il nuovo iPhone 14 Plus abbia la migliore durata della batteria mai vista su un iPhone, ma l’azienda non è entrata nei dettagli. Lo schermo è un OLED con luminosità massima a 1200 nits e tecnologia Dolby Vision.

I nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus saranno disponibili al lancio in cinque colorazioni: midnight, starlight, blue, purple e product red.

Come nella generazione precedente, troviamo un modulo fotografico con due lenti e una nuova fotocamera principale da 12MP con 1.9micron pixels, OIS e apertura da f/1.5. Apple sostiene che la nuova fotocamera sia nettamente migliorata negli scatti in condizioni di scarsa luce, con un incremento delle prestazioni del 49% rispetto alla precedente generazione. Ci spostiamo sul l’altro lato, dove troviamo una nuova selfie camera con – per la prima volta – autofocus e un’apertura da ben f/1.9.

Apple ha introdotto un nuovo algoritmo incaricato di elaborare e migliorare la resa delle foto. Si chiama Photonic Engine ed è progettato per migliorare la resa e la precisione delle foto in condizioni di scarsa luce. Non è l’unica novità: c’è anche la ‘Action mode’ per migliorare la stabilità dell’immagine durante la registrazione dei video.

Per la prima volta i modelli di iPhone 14 venduti negli USA saranno sprovvisti di SIM slot tradizionali. Funzioneranno esclusivamente con eSIM. Verosimilmente questa novità non riguarderà il mercato italiano.

Anche sugli iPhone 14, grazie a giroscopio e accelerometro di nuova generazione, troviamo la funzione crash detection, che è in grado di capire quando l’utente è coinvolto in un incidente stradale e chiamare i soccorsi.

Proprio sul fronte delle emergenze c’è un’altra importante novità: i nuovi iPhone 14 e 14 Plus sono i primi smartphone della Apple dotati di connettività satellitare. Questa connettività è disponibile esclusivamente quando la rete cellulare tradizionale è assente e consente di inviare SOS di emergenza in caso di pericolo. Insomma, l’ultima spiaggia in caso di un’emergenza. Non sarà possibile utilizzare i satelliti per messaggiare con gli amici su WhatsApp o per guardare Netflix. In compenso, la connettività satellitare può essere utilizzata per rintracciare il telefono usando la modalità ‘Dov’è‘. Inizialmente l’accesso alla connettività satellitare sarà disponibile esclusivamente negli USA e in Canada.

Il nuovo iPhone 14 parte da 799 dollari, come l’iPhone 13. Mentre il nuovo iPhone 14 Plus parte da 899 dollari ed è il telefono Apple con schermo da 6,7 pollici più accessibile di sempre. L’iPhone 14 sarà disponibile a partire dal 16 settembre, mentre per l’iPhone 14 Plus bisognerà attendere il 7 ottobre.