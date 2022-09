Apple Watch Series 8 ufficiali: termometro integrato e allerta i soccorsi in caso di incidente stradale

Ufficiali i nuovi Apple Watch Series 8. La nuova generazione introduce un ricco arsenale di nuove funzioni, tra cui la possibilità di identificare gli incidenti stradali e un sensore per monitorare il ciclo mestruale.

Apple ha scelto di iniziare l’evento Far Out con i suoi nuovi wearable: gli Apple Watch, che Tim Cook ha definito il “dispositivo più personale” che una persona possa possedere. L’evento è stato aperto da un commovente video che, ancora una volta, ci ha ricordato come l’Apple Watch possa – e abbia in più occasioni – salvato delle vite, grazie alle sue funzioni dedicate alla salute e alle emergenze.

“Quella di quest’anno è la migliore line-up della storia degli Apple Watch”, ha annunciato con orgoglio Tim Cook, prima di lasciare spazio alla nuova generazione di wearable. Si inizia con i nuovi Apple Watch Series 8, che introducono un nuovo schermo, ancora più luminoso, pensato per facilitare la lettura delle notifiche e delle informazioni.

Troviamo ancora una volta un ricco pacchetto di funzioni dedicate alla salute, tra cui il rilevamento delle cadute e il rilevamento della frequenza del battito cardiaco. Ma ci sono anche delle importanti novità: un sensore per misurare la temperatura corporea e una funzione dedicata alle donne che consente di monitorare il ciclo mestruale e rilevare con precisione la fase di ovulazione e quindi la cosiddetta finestra fertile. Non solo: il dispositivo è in grado di rilevare eventuali anomali che potrebbero essere indice di un problema di salute. Le informazioni così raccolte – almeno negli USA – possono essere facilmente condivise con il proprio medico curante.

Non è l’unica importante novità: gli Apple Watch Series 8 hanno anche una nuova funzione in grado di identificare quando l’utente è coinvolto in un incidente stradale. È possibile grazie ad un nuovo accelerometro e altri due nuovi sensori dedicati. In caso di incidente, il dispositivo contatta automaticamente le forze dell’ordine e i soccorsi. L’algoritmo di Apple è stato realizzato partendo dai dati prodotti da oltre 1 milione di ore di guida nel mondo vero, test su strada e informazioni provenienti da incidenti reali. Con l’Apple Watch Series 8, per la prima volta Apple ha introdotto anche il supporto al roaming internazionale per i modelli con connettività LTE.

Il nuovo Apple Watch Series 8 sarà disponibile in quattro diverse colorazioni: midnight starlight, silver, and product red. Negli USA si parte da 399$ per la versione con GPS e 499$ per quella con GPS + LTE.