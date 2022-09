Apple Watch SE 2022: stesso chip del Series 8, ma ad un prezzo più accattivante.

Assieme ai nuovi Apple Watch Series 8, Apple ha presentato anche la nuova generazione del suo wearable entry-level. Il nuovo Apple Watch SE negli USA viene proposto ad un prezzo di 249 dollari per la versione con GPS, mentre si sale a 299$ per quella GPS + LTE.

Come i nuovi Series 8, anche il nuovo Apple Watch SE ha un sensore in grado di identificare gli incidenti e allertare i soccorsi stradali. Monta il sensore S8, cioè lo stesso che troviamo sul modello più costoso. Apple sostiene che il nuovo smartwatch entry-level sia del 20% più veloce del modello precedente.

Inoltre il nuovo Apple Watch SE è stato realizzato con un nuovo processo di produzione che consente di ridurre le emissioni di CO2 dell’80%.

Anche il nuovo Apple Watch SE conferma il già ottimo arsenale di sensori per la salute e per la sicurezza già visti nella precedente generazione, inclusa la funzione in grado di identificare le cadute rovinose a allertare i soccorsi nei casi più gravi. Insomma, la formula è la stessa di sempre: l’essenziale delle funzioni offerte dagli Apple Watch high-end, ma ad un prezzo più conveniente e accattivante. Non a caso Apple ha ricordato che il primo wearable di moltissimi utenti Apple è stato proprio un dispositivo della linea Apple Watch SE.