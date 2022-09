Xbox: sconti fino al 90% sui giochi Xbox Series X/S e One con i Days with Gold

Puntuali, come ogni settimana, tornano i Deals with Gold, le offerte dedicate agli abbonati Xbox LIVE Gold e Game Pass Ultimate, con sconti sui giochi Xbox Series X/S e One fino al 90%. La lista dei titoli in sconto è davvero lunghissima, poiché ai classici Days with Gold, questa settimana si aggiungono diverse iniziative tra cui Super Saver Sale che propone sconti fino al 90%, oltre agli Open World Sale dedicati ai giochi open world, agli Optimized Next Gen Sale e agli Spotlight Sale.

Per consultare la lista completa che vanta centinaia di titoli in offerta, vi rimandiamo a questo indirizzo. Nel frattempo, una selezione dei giochi in sconto più interessanti: