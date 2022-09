Sympathy for the Devil: Nicolas Cage e Joel Kinnaman protagonisti del thriller psicologico

Nicolas Cage e Joel Kinnaman saranno i protagonisti del thriller psicologico intitolato Sympathy for the Devil, diretto da Yuval Adler.

Varety ha rivelato in esclusiva che gli interpreti Nicolas Cage e Joel Kinnaman saranno protagonisti di Sympathy for the Devil, un thriller psicologico realizzato dal regista Yuval Adler. La produzione del film è in corso a Las Vegas.

Il produttore Allan Ungar ha dichiarato:

Si tratta di un tour de force con protagonisti due fantastici attori ed un grande regista. Yuval ha assemblato un fantastico cast, dando una visione unica e realistica ad un film che siamo sicuri colpirà il pubblico.

Capstone Global si occuperà della vendita dei diritti di distribuzione di Sympathy for the Devil al Toronto International Film Festival.

Il lungometraggio è stato scritto da Luke Paradise (“Lost on a Mountain in Maine”). Sympathy for the Devil segue l’autista (Kinnaman) che si ritrova coinvolto in un gioco di gatto col topo, costretto a condurre un misterioso uomo conosciuto come il passeggero (Cage). Inizierà in questo modo una folle corsa.

Ricordiamo che di recente Nicolas Cage ha lavorato alla produzione di Renfield, un film che rielabora in chiave comedy la storia di Dracula, vedendola dalla prospettiva del personaggio al servizio del principe delle Tenebre. Nei panni del protagonista ci sarà Nicolas Hoult. Joel Kinnaman, invece, si è visto in Suicide Squad.