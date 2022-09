Stress: le città in cui si soffre di più del rientro dalle vacanze

Ecco le città europee che patiscono maggiormente il rientro dalle vacanze. La sindrome è proprio stress da rientro. Le città sono Milano, Londra e Bruxelles. Ecco alcuni consigli per alleviare tale malessere.

Anticipare (di poco) il rientro. Sia chiaro che non stiamo parlando di rinunciare a un’intera settimana di fritto misto e falò sulla spiaggia. Due o tre giorni sono sufficienti per riambientarsi alla routine e avvertire un minor impatto tra il relax delle vacanze e la frenesia delle giornate lavorative. Si scarica la tensione mentale e si tonifica il fisico per far scendere la “pancetta da vacanza”. Suggerimenti? Una passeggiata a passo svelto ai Giardini della Guastalla, una corsa a Parco Nord o quattro bracciate nella piscina dei Bagni Misteriosi. Infine, organizzare qualcosa di gradevole. Rivedere gli amici “metropolitani”, organizzare una cena o un aperitivo per raccontare dei giorni di ferie (che non vanno dimenticati). Ma anche i piccoli gesti ci aiutano, soprattutto quelli sensoriali: passeggiare al parco, annusare un fiore, ascoltare le canzoni che ci emozionano e mangiare bene.