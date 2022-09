Cervello e tessuto adiposo possono comunicare tra di loro

Un nuovo meccanismo che regola il consumo dei grassi corporei è stato scoperto. Non sono degli ormoni presenti nel flusso sanguigno a dare istruzione al cervello di utilizzare le scorte di grasso presenti nel tessuto adiposo per produrre energia, ma, a quanto pare, lo stesso tessuto contiene dei neuroni che inviano dei messaggi direttamente al cervello.

Lo studio in cui si parla di queste nuove cellule scoperte è stato pubblicato sulla rivista Nature da parte di un gruppo di ricerca dello Scripps Research Institute negli Stati Uniti. I risultati di questa ricerca potrebbero essere utilizzati per curare al meglio patologie come obesità e altre malattie del metabolismo.

Questa scoperta è stata possibile grazie a due nuove tecniche. La prima è una tecnica di imaging che ha permesso di rendere trasparenti i tessuti del topo presi in esame chiamata HYBRiD. Questa ha permesso di osservare meglio i percorsi dei neuroni nel tessuto adiposo. La seconda tecnica chiamata Root, invece, ha dato la possibilità ai ricercatori di capire quale fosse il ruolo di ciascuno di questi neuroni.