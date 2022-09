PlayStation Plus settembre 2022: disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 del mese

Da oggi, sono disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di settembre 2022 per gli abbonati a tutti i livelli di PlayStation Plus.

Da oggi, martedì 6 settembre 2022, sono disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di settembre 2022 per gli abbonati al PlayStation Plus. Nel caso vi foste persi l’annuncio, ecco i tre titoli gratis di questo mese:

Need for Speed Heat – PS4

TOEM – PS5

Granblue Fantasy Versus – PS4

Need for Speed Heat è l’ultimo capitolo del celebre franchise simulativo/arcade che consente di gareggiare di giorno o in notturna all’interno della nuovissima ed affascinante cornice di Palm City in gare di vario tipo o in scontri clandestini con tanto di inseguimenti con la Polizia

TOEM è una interessante avventura fotografica in bianco e nero in cui dovremo scattare foto per risolvere enigmi e aiutare i bizzarri personaggi che incontreremo sul nostro cammino. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Parti per una straordinaria missione e usa il tuo occhio fotografico per scoprire i misteri di questa avventura disegnata a mano. Parla con personaggi bizzarri, risolvi i loro problemi scattando foto perfette ed esplora un paesaggio rilassante!

Infine, Granblue Fantasy Versus è un picchiaduro classico uno contro uno con struttura in 2D sviluppato da Arc System Works e basato sui personaggi della serie Granblue Fantasy. Il gioco include anche una modalità storia, che presenta boss esclusivi, battaglie con vari eserciti, l’installazione di nuovi oggetti e una modalità in cooperativa

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che i giochi saranno disponibili per il download fino a lunedì 3 ottobre 2022.