Huawei presenta ufficialmente la serie Mate 50

Huawei ha svelato la serie Mate 50 e altri dispositivi, questi smartphone sono dotati di funzionalità di punta come XMAGE, nuovo concept design e miglioramento della durata della batteria. Secondo il famoso blogger di tecnologia Weibo DCS (Digital Chat Station), Huawei Mate 50 Pro è il primo a segnare 1.266 punti per single-core, inoltre questo dispositivo ottiene anche 3.938 punti per il multi-core.

La configurazione della CPU per questo smartphone è 1 x 3,19 GHz X2 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 2,02 GHz A510, ed è dotato anche di una GPU Adreno 730. Sul lato software, questo smartphone utilizza il nuovissimo sistema HarmonyOS 3.0.

Huawei Mate 50 adotta uno schermo OLED da 6,7 ​​pollici mentre il modello Pro utilizza uno schermo da 6,74 pollici, invece il modello standard supporta solo una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, il modello Pro supporta 120 Hz. Entrambi gli smartphone utilizzano la stessa risoluzione del display, 2700 x 1224 pixel, inoltre questi dispositivi supportano una frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz, un dimming PWM di 1440 Hz e un display a colori primari da 1,07 miliardi.

Il design Huawei Mate50 RS Porsche continua il gene del design delle supercar. Mantiene l’iconico design del diamante a stella della fotocamera posteriore, l’estetica della simmetria dell’asse centrale, un corpo scultoreo in ceramica e un design a linea di volo da supercar. Il Mate 50E è tecnicamente il Mate 50 con un processore inferiore, ed è dotato di un chip Snapdragon 778G 4G. A parte il Mate 50E, tutti gli altri modelli sono dotati del SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.