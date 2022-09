God of War Ragnarok: nuovo video di gameplay mostra il Regno dei Nani

Come promesso, Game Informer ha pubblicato un nuovo video di gameplay di God of War Ragnarok che presenta lo Svartalfheim, il Regno dei Nani.

God of War Ragnarok è tornato a mostrarsi in un nuovo video di gameplay, pubblicato da Game Informer. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra lo Svartalfheim, il Regno dei Nani, un luogo caratterizzato da fredde strutture in pietra, canali d’acqua artificiali e insediamenti rocciosi.

Volevamo evolvere il gameplay negli spazi dei livelli: più varietà e verticalità – ha spiegato il lead level designer James Riding – A Svartalfheim, ci sono molti posti che possono essere esplorati completamente.

Nel filmato vediamo anche Kratos usare la Leviatano per congelare dei geyser e le Lame del Caos per distruggere una fornace per risolvere alcuni puzzle ambientali ed avanzare così all’interno del Regno.

Negli ultimi giorni, God of War Ragnarok è tornato a mostrarsi in un nuovo video di gameplay che mostra le novità del sistema di combattimento e in un esilarante spot pubblicitario con protagonisti Rick e Morty al posto di Kratos ed Atreus.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022 in esclusiva per PS5 e PS4.