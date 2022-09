Giocattoli: la condivisione è una buona abitudine

Parliamo di toy sharing, un’opzione all’acquisto continuo di nuovi giochi con vantaggi economici ambientali. L’insegnamento riguarda anche la condivisione dei propri giochi e sull’averne rispetto. I giochi vengono selezionati a seconda del valore pedagogico e dell’impatto ambientale. Per i genitori è importante scegliere i giocattoli giusti e il Club dei Giocattoli ha proprio questa funzione. Esso offre in comodato d’uso pacchetti di giochi selezionati che dopo un periodo possono essere sostituiti o comprati.

A fondare questa nuova startup sono Alessandra Garini e Milvia Bonvicino, mamme e amiche appassionate di digitale. Sempre più spesso i giochi hanno vita breve, il tempo vola e i bambini crescono in fretta. Così i genitori devono cercarne altri, mentre dall’altra c’è l’accumulo di quelli vecchi. Ciò ha anche un impatto ambientale forte.

Il Club dei Giocattoli è entrato a far parte dell’ecosistema di startup sostenibili grazie all’approccio del toy sharing. Un modo per passare dalla proprietà alla condivisione con vantaggi di flessibilità e di risparmio. Se un bambino non vuole restituire un gioco è comunque possibile acquistarlo. Il Club dei Giocattoli ha un catalogo che è diviso per età ed è selezionato da una squadra di esperti che scelgono giochi costruttivi. Si ricade su giocattoli in legno o riciclabili.

Importante il valore della condivisione dei propri giocattoli, in modo da considerare importante il non rovinarli perché in futuro poi passeranno ad altri coetanei. Il toy sharing è per i bambini da zero a dodici anni. Inoltre, c’è la tariffa flat che consente di selezionare quattro giochi da una library online. In altri casi è la piattaforma a sceglierli sulla base di informazioni date dai genitori sui figli. La tariffa è per un mese. Dopo un mese si può scegliere di comprare o restituire. La consegna è gratuita nelle province di Milano e Monza Brianza. Per due settimane invece si possono usare oggetti di grandi dimensioni e di maggior valore economico come bici, altalene e molto altro. Dopo la restituzione, i giocattoli vengono disinfettati, pronti per un nuovo utile uso.