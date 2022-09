Berserk: dal 7 settembre disponibile il Blu-Ray della serie in versione limitata

Da domani, 7 settembre, sarà disponibile grazie a Eagle Pictures l’anime fantasy- horror Berserk in un unico cofanetto a tiratura limitata numerata da 25 episodi in versione integrale, edito per la prima volta in formato Blu-Ray con un booklet esclusivo di 40 pagine.

Queste sono le immagini del Blu-Ray.

Il booklet esclusivo di 40 pagine contiene le sinossi degli episodi, i disegni preparatori, illustrazioni e curiosità sui mitici protagonisti della serie. Nell’edizione Home Video saranno presenti anche inedite anticipazioni degli episodi, doppiate per l’occasione da Patrizio Prata, la voce storica del protagonista.

Tra le opere più famose di sempre tra gli appassionati di manga e animazione giapponese, l’anime tratto dall’opera di Kentarō Miura è un perfetto connubio tra fantasy e horror, denso di colpi di scena. Il regno di Midland è immerso nel caos e in guerra con i propri vicini. Tra i paesani terrorizzati, compare un misterioso guerriero nero armato di un’enorme spada: il suo nome è Guts, e reca sul proprio corpo un segno misterioso che ne fa il bersaglio di continui attacchi di demoni. Guts si trova nelle terre di Midland alla ricerca di Femto, uno dei demoni appartenenti alla cosiddetta Mano di Dio. Ma chi è Guts, e chi è veramente Femto? Pochi anni prima, Midland era un luogo prospero e felice, sicuro grazie alla protezione di un gruppo di mercenari conosciuti come la Banda dei Falchi, guidato dal misterioso e affascinante capitano Griffith e dai suoi luogotenenti: la ragazza Caska e Guts. Ben presto al successo Griffith aggiunse gli onori nobiliari conferiti dal re, e per un momento sembrò che la sua ardente ambizione potesse essere soddisfatta: purtroppo era solo un’illusione.

