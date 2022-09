Apple Watch SE 2 potrebbe non essere una grande novità

Sembrerebbe che il nuovo modello di Apple Watch non sarà una grandissima innovazione in termini tecnologici, e che potrebbe essere molto simile al precedente.

Secondo Mark Gurman, un giornalista e leaker con un eccellente track record per le informazioni Apple, nella sua ultima newsletter Power On di Bloomberg, Gurman afferma che Apple svelerà l’Apple Watch SE 2 il 7 settembre, ma che sarà quasi identico all’Apple Watch SE originale.

Il design sarà apparentemente lo stesso, con l’aggiornamento principale che si dice sia un nuovo chipset; passando dall’S5 di Apple a un Silicon S8. Potrebbe sembrare un bel salto, ma i chipset S6 e S7 erano sostanzialmente identici tra loro, quindi è più un passaggio di due generazioni, piuttosto che di tre.

Tuttavia, ciò potrebbe portare a un significativo aumento di potenza ed efficienza, il che significa che è probabile che sia un aggiornamento utile, anche se potenzialmente non uno per cui vale la pena aggiornare dall’Apple Watch SE originale. Dato che probabilmente anche il nuovo modello costerà di più, potrebbe esserci anche un argomento per acquistare il vecchio modello rispetto a questo.

Ovviamente, per ora si tratta solo di una speculazione: è possibile che ci saranno ancora altri miglioramenti o il cambio del chipset potrebbe rivelarsi trasformativo, quindi vale la pena sintonizzarsi il 7 settembre e leggere le valutazioni del nuovo wearable per scoprirlo, inoltre questa non è l’unica notizia fornita da Gurman su Apple Watch, poiché afferma che, vedremo anche gli Apple Watch Series 8 quel giorno.