The Last of Us Parte 1 in vetta alla classifiche di vendita in UK

The Last of Us Parte 1 raggiunge la prima posizione nella classifica dei giochi retail più venduti nel Regno Unito, a soli pochi giorni dal lancio.

The Last of Us Parte 1 conquista la vetta della classifica dei giochi retail più venduti nel Regno Unito. Nonostante il gioco abbia venduto meno in termini numerici rispetto alle aspettative, il rifacimento del capolavoro di Naughty Dog ha comunque raggiunto un ottimo risultato, complice di certo anche la mancanza di uscite di rilievo in questo periodo. Vediamo dunque la classifica completa:

The Last of Us Parte 1 Horizon Forbidden West Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection F1 Manager 2022 Mario Kart 8 Deluxe Saints Row Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Leggende Pokémon: Arceus Animal Crossing: New Horizons

Come possiamo vedere, in seconda posizione troviamo Horizon Forbidden West che continua a restare in top 3, seguito da Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, raccolta che include tredici videogiochi Teenage Mutant Ninja Turtles sviluppati da Konami tra il 1989 e il 1993.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 è ora disponibile su PS5. Il gioco vanta un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati e presenza di animazioni ridisegnate con le ultime tecnologie sviluppate dal team. Il gioco include inoltre anche il DLC Left Behind.