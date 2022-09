SkyShowTime: il nuovo colosso dello streaming sbarca in Europa, ma l’Italia ha già Paramount+

In Europa debutta SkyShowtime, nuovo servizio in abbonamento. Trai film inclusi nel catalogo anche Nope e Top Gun: Maverick.

In Europa debutta una nuova piattaforma dedicata allo streaming on-demand. Si chiama SkyShowtime e aprirà i battenti il prossimo 20 settembre, ma inizialmente soltanto in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia. L’Italia probabilmente verrà esclusa dall’operazione, ma soltanto perché da noi tra pochi giorni arriverà Paramount+, che dispone di un’offerta di contenuti praticamente sovrapponibile a quella di SkyShowtime.

SkyShowtime nasce dall’alleanza tra Comcast – Sky e NBCUniversal – e Paramount Global. Tra i titoli di punta previsti per il debutto anche il colossal Top Gun: Maverick (da noi incluso con Paramount+).

SkyShowtime si presenta con una veste e delle funzionalità che probabilmente creeranno un senso di dejavu in molti di voi. Non è un caso: utilizza la stessa piattaforma di Peacock, altro servizio di streaming recentemente debuttato in Italia e offerto, gratuitamente, all’interno dei pacchetti di Sky.

Durante il primo trimestre del 2023, SkyShowTime, che nasce proprio per raggiungere esclusivamente il mercato europeo, farà il suo debutto in Olanda e poi in Spagna, Portogallo, Andorra, Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia.

Non solo Top Gun, la lista dei film inclusi nel catalogo include diversi altri successi dell’attuale stagione cinematografica, tra cui Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: A New Era, Nope, Belfast, Ambulance, The Bad Guys.

In Finlandia SkyShowTime avrà un costo di 6,9 euro al mese, negli altri paesi il servizio verrà proposto ad un prezzo molto simile.