Paramount+ arriva anche in Italia: 7,99 euro al mese e tutte le stagioni di South Park

L’arena dello streaming on-demand diventa ogni mese sempre più affollata, anche in Italia. L’ultimo servizio a fare il suo ingresso è Paramount+, che in giro per il mondo ha già oltre 40 milioni di abbonati.

A partire dal 15 settembre Paramount+ sarà disponibile anche in Italia, ad un costo di 7,99 euro al mese. Il gioiellino con cui spera di attrarre il pubblico italiano? Top Gun: Maverick, il film che ha trionfato al botteghino sarà disponibile senza costi aggiuntivi già a partire da dicembre. Ma non solo. Ci saranno anche tutti gli episodi di South Park, oltre a Star Trek: Prodigy e 1923 con Harrison Ford. A questo vanno aggiunti i contenuti di Paramount Pictures, CBS, MTV, Nickelodeon, BET, Comedy Central, Showtime, Pluto TV, Simon & Schuster e via dicendo.

Insomma, una corazzata dell’intrattenimento che potrebbe fare breccia nel mercato italiano, rubando terreno ai servizi concorrenti. Dopo gli Stati Uniti Paramount Plus aveva già fatto il suo debutto in Regno Unito e in Irlanda. A settembre il servizio aprirà i battenti anche in Italia, Francia e Germania.

Oggi Paramount+ può già contare su 40 milioni di abbonati ma l’obiettivo, spiegano i dirigenti, è di arrivare a 100 entro la fine del 2024.

Il nostro slogan è abbastanza chiaro, Una montagna di intrattenimento, ma io direi che va aggiunto che è per tutta la famiglia e di grande qualità

ha commentato Marco Nobili, International general manager di Paramount+