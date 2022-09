She-Hulk: Tatiana Maslany vorrebbe un team-up con Florence Pugh

Ora che la She-Hulk di Tatiana Maslany è arrivata sullo schermo grazie alla serie TV di Disney+ si sta già parlando delle prossime apparizioni del personaggio, e l’attrice protagonista ha già scelto l’interprete ed il character con cui vorrebbe collaborare: stiamo parlando di Florence Pugh e della sua Yelena Belova.

Ecco le parole di Tatiana Maslany:

Adoro Florence Pugh come attrice, e mi piacerebbe recitare al suo fianco. Sarebbe un duo un po’ bizzarro quello tra il mio ed il suo personaggio, ma sarebbe anche molto divertente.

Ricordiamo che Yelena Belova è già apparsa in Black Widow, e più di recente nella serie TV sul personaggio di Hawkeye.

La nuova serie Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani, mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.

I nove episodi della serie comedy vedono la partecipazione di numerosi veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong in quelli di Wong, oltre a Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.