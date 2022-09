Rick and Morty 6: rinviata a dicembre la nuova stagione su Netflix, ecco l’incipit

Inizialmente prevista per oggi, l'uscita di Rick and Morty 6 su Netflix è stata rimandata al primo dicembre: vi presentiamo la sequenza iniziale.

Se, presi dall’entusiasmo, stamane siete accorsi su Netflix alla ricerca di Rick and Morty 6 e siete rimasti con un palmo di naso, sappiate che non è un errore momentaneo e nemmeno di un rilascio ritardato a chissà quale ora della sera: dovremo, difatti, attendere addirittura fino al primo dicembre per vedere la nuova stagione in italiano.

Ad annunciarlo è la stessa Netflix Italia in un commento, passato in sordina, sotto il trailer originale che vi abbiamo proposto qualche giorno fa:

Per colpa di vari Pianeti Sfogo e ritardi nella TV Interdimensionale Rick and Morty arriverà in Italia il 1 Dicembre – ma con 6 episodi in una volta sola e sì, perfino con Morty, purtroppo…

Quale sia la motivazione del lungo rimando non ci è dato sapere: su Adult Swim la serie è iniziata regolarmente, e nell’occasione vi proponiamo anche l’incipit della prima delle nuove puntate.

Questa la sinossi:

Rick Sanchez, l’uomo più intelligente dell’universo, sta per tornare con una sesta stagione, e fra una guerra civile aliena e un Wubba lubba dub dub dovrà pure badare al tenero Morty. Sì, già, Morty… non ce lo siamo scordato. Sì, lo sappiamo, sarebbe stato meglio un Plumbus.

