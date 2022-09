Offerte Amazon: F1 Manager 22 per PS5 disponibile a un ottimo prezzo

Sfruttando le offerte di Amazon risulta mettere mano sul videogioco F1 Manager 22 per PS5 a un prezzo a dir poco conveniente, considerando nello specifico che il titolo ufficiale legato al mondo della formula 1 è acquistabile al minor prezzo nell’edizione fisica per PlayStation 5 rispetto alle altre.

Al fine di accedere alla pagina ufficiale del prodotto, il quale può essere comprato anche nella sua versione PS4 e in quella Xbox, non vi resta che recarvi al link presente in testa all’articolo, al fine di poter mettere mano sul videogioco fruendo dell’offerta prima che il prezzo possa potenzialmente risalire nel giro di qualche tempo.

Al momento, F1 Manager 22 può essere acquistato sulla piattaforma di Amazon per soli 44,99€, cifra particolarmente conveniente considerando nello specifico che il titolo è stato rilasciato da pochi giorni, con vari appassionati che di sicuro sono pronti a lanciarsi in questo mondo simulativo anche nell’edizione del 2022.

Il titolo in questione è pensato per permettere agli utenti di scegliere una delle squadre che vengono proposto per portarla al successo nella campagna, lavorando sulle vetture e con i contenuti della stagione 2022 aggiornata appositamente per rendere l’esperienza fresca e al passo con i tempi.

