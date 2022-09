Il Galaxy S23 sarà il flagship Samsung più avanzato di sempre?

In attesa del reveal dei nuovi S23 di Samsung, sono emersi dei dettagli particolarmente piacevoli sui prossimi telefoni. Poiché Ice Universe è stato tra i primi a segnalare gli smartphone con display a cascata, il notch dell’iPhone X, il nuovo design dell’iPhone 14 e il sensore della fotocamera Samsung da 200 MP, queste informazioni potrebbero essere attendibili perché provenivano da una fonte affidabile.

Quindi, secondo l’esperto cinese verificato Ice Universe e gli addetti ai lavori affidabili nella divisione R&D di Samsung, il Galaxy S23 Ultra potrebbe essere il più grande lancio di punta dell’azienda negli ultimi anni.

Il Galaxy Z Fold 4 è lo smartphone Samsung più fluido, secondo diversi utenti, tuttavia, questa fonte afferma che la quota di mercato di Samsung diminuirebbe in modo significativo se le aziende cinesi entrassero nel mercato globale dei dispositivi pieghevoli, pertanto, se il Galaxy 23 Ultra funzionerà bene con animazioni e dettagli, è possibile che il business torni alla sua fase migliore.

Oltre alle funzionalità che già conosciamo, uno dei suoi principali vantaggi potrebbe essere il suo SoC. Secondo le speculazioni, includerà un chip da 3 nm con il nome in codice Exynos Quadra. Questo potrebbe continuare a utilizzare l’architettura AMD RDNA2, in più, la fotocamera da 200 MP, un lettore di impronte 3D, uno schermo piatto o quasi. E altre innovazioni potrebbero essere incluse in questo smartphone, inoltre come anticipato, il design di questo modello cambierebbe leggermente rispetto a quello dell’attuale generazione.