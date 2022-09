High on Life: nuovo video di gameplay di 35 minuti dal Pax West 2022

High on Life è tornato a mostrarsi in un nuovo video, pubblicato da GameXplain, che mostra ben 35 minuti di gameplay. Vediamo il filmato.

High on Life è tornato a mostrarsi in un nuovo video di gameplay da 35 minuti, pubblicato dal canale Youtube GameXplain. In sostanza, il filmato mostra l’intera demo del gioco. Si parte dalla casa del protagonista in cui ci sono un alieno sdraiato sul divano e armi e personaggi che sono impegnati a intrattenere una conversazione tra di loro. E poi si passa ad esplorare le strade di una grande città abitata da stravaganti forme di vita aliene. Vediamo il filmato:

Negli ultimi giorni, si è tornato a parlare di High on Life e dei piani di supporto post lancio. In una recente intervista, il produttore esecutivo Matty Studivan ha confermato che High On Life prevederà un piano massiccio per il post lancio, che includerà tutta una serie di update, aggiornamenti regolari per il gioco ed ovviamente anche DLC.

Leggiamo la sinossi di High on Life:

Fresco di scuola superiore, senza lavoro e senza ambizioni, non hai davvero niente da perdere fino a che un cartello alieno che vuole sballarsi usando l’umanità invade la Terra. Tu e una squadra di carismatiche pistole parlanti dovete rispondere alla chiamata da eroe e diventare il più letale cacciatore di taglie intergalattico che il cosmo abbia mai visto. Viaggia in una varietà di biomi e luoghi in tutto il cosmo, a affronta il nefasto Garmantuous e la sua banda di scagnozzi, raccogli bottino, incontra personaggi unici e altro ancora.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che High on Life sarà disponibile a partire dal 13 dicembre 2022 su PC e console Xbox. Il gioco sarà disponibile sin dal lancio su Game Pass.