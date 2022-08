High on Life: nuovi dettagli su DLC e supporto post-lancio

Durante un'intervista ai microfoni di The Gamer, il produttore esecutivo Matty Studivan ha svelato nuovi dettagli su DLC e supporto post lancio di High on Life.

High on Life è stato senza dubbio uno dei titoli che ha suscitato maggior interesse durante quest’ultima Gamescom. A distanza di qualche giorno dalla chiusura dell’edizione 2022 della kermesse di Colonia, arrivano nuovi dettagli sul folle sparatutto sci-fi di Squanch Games.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di The Gamer, il produttore esecutivo Matty Studivan ha svelato nuovi dettagli riguardanti DLC e supporto post-lancio. Studivan ha confermato che High On Life prevederà un piano massiccio per il post lancio, che includerà tutta una serie di update, aggiornamenti regolari per il gioco ed ovviamente anche DLC.

Vogliamo essere sicuri di supportare il gioco per molto tempo, con un bug fixing e contenuti che non siamo riusciti a inserire ora. Pensiamo anche ai DLC, come sempre.” ha confermato Studivan ai microfoni di The Gamer.

Il produttore esecutivo si è poi soffermato anche sul tema della longevità del gioco. La quest principale, ha detto Studivan, potrà essere portata a termine in circa 12 ore. Discorso diverso per chi deciderà invece di raccogliere tutti i collezionabili, portando a termine anche tutte le attività secondarie. In quel caso la durata potrà estendersi ulteriormente, arrivando anche alle 25 ore di gioco.

High on Life sarà disponibile a partire dal 13 dicembre per PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Al lancio sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.