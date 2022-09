Geotermia a bassa entalpia, energia rinnovabile proveniente da sottoterra

Il calore proveniente dal suolo può essere sfruttato per riscaldare le case in modo pulito e può giocare un ruolo fondamentale nella transizione energetica.

La geotermia a bassa entalpia è una fonte energetica rinnovabile e pulita proveniente da sottoterra. Viene utilizzata da circa un secolo, anche se in Italia non è molto sfruttata al momento. Il calore proveniente dal suolo potrebbe essere facilmente sfruttato per riscaldare le abitazioni nel periodo invernale abbattendo così le emissioni di CO 2 rispetto ai sistemi tradizionali.

Quando si parla di geotermia si intende un tipo di energia immagazzinata in forma di calore, proveniente dal terreno e prodotta dal decadimento di sostanze radioattive presenti nella crosta terrestre. Questo tipo di energia può essere sfruttata anche tramite i geyser, dei getti di vapore ad alta temperatura e pressione.

Il calore prodotto nel sottosuolo può essere trasportato in superficie tramite dei fluidi termovettori, sostanze che sono in grado di stoccare e trasportare calore. Per poter trasportare questi fluidi all’esterno devono essere installate delle pompe di calore che funzionano ad energia elettrica, la quale può essere però prodotta usando impianti eolici o fotovoltaici.

L’entalpia è invece una funzione che permette di esprimere la quantità di energia termica di una qualsiasi sostanza. La geotermia a bassa entalpia è il metodo più utilizzato per produrre energia in quanto sfrutta acqua o vapore che possono raggiungere i 90°C al massimo.

Il calore, disponibile lungo tutto il territorio italiano, viene prelevato a basse profondità e può essere utilizzato per riscaldare gli edifici in inverno. Al contrario, nel periodo estivo, si può eseguire il processo inverso per i raffreddamento delle case cedendo il calore al suolo. Questo funziona perché il terreno, a una profondità variabile tra i 10 e i 200 metri, è più caldo in inverno e più fresco in estate. energia