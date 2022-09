Elden Ring: annunciati due artbook ufficiali da 400 pagine

05—Set—2022 / 11:05 AM

FromSoftware ha annunciato l’arrivo di due artbook ufficiali di Elden Ring composti da circa 400 pagine ciascuno e che includono concept art di ambientazioni, armature, armi, nemici, oggetti ed NPC. Al momento i due volumi sono sono stati confermati solo per il mercato giapponese.

Gli artbook usciranno in Giappone il prossimo 30 novembre, saranno in formato A4 e saranno venduti separatamente al prezzo di 4.400 yen ciascuno (circa 31,50 euro). Nel primo volume troviamo artwork di filmati, ambientazioni e dungeon, mentre il secondo volume conterrà artwork di nemici, oggetti e armi. Volendo, sarà possibile acquistare anche la Ultra Edition che include entrambi i tomi al prezzo di 17.600 yen (circa 126 euro). Qui di seguito vi riportiamo alcune immagini campione:

Al momento Bandai Namco non ha confermato se i due artbook di Elden Ring arriveranno anche in Europa e negli Stati Uniti, ma dato l’enorme successo che il titolo ha riscosso anche nel mercato occidentale, non fatichiamo a credere che potrebbero presto arrivare anche nei nostri lidi.