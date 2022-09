Apple Watch Pro: nuovi pulsanti sul prossimo orologio Apple?

In attesa di un eventuale annuncio ufficiale dell’Apple Watch Pro, l’immagine CAD (Computer Aided Design) mostra anche il display più piatto atteso dal nuovo modello robusto di Apple Watch.

Ecco il breve riassunto di ciò che ci aspettiamo attualmente per il nuovo Apple Watch Pro:

Involucro più grande da 47 mm+

Display più grande da 1,99 pollici

Schermo piatto invece dell’attuale design a “bolla”.

Cassa in titanio

Design generalmente più robusto

Stando a 91mobiles, che ha fornito le immagini presenti in testa all’articolo, potremo vedere nuove custodie di terze parti per i device. Secondo quanto emerso, potremmo vedere un nuovo pulsante dal lato opposto della corona.

Da un lato, quanto emerso ricorda i device in circolazione, ma le cose si fanno più interessanti sul lato, dove possiamo vedere due aperture, una lunga e una più rotonda e più ovale, ed è probabile che uno sia per l’altoparlante, che si trova centralmente su quel lato sui modelli attuali. La posizione di questo ritaglio suggerisce che sia stato riposizionato fuori centro, ma quel secondo ritaglio sembra essere progettato per un pulsante in più.

I rendering CAD provengono da fonti del settore e rivelano l’Apple Watch Pro con un ampio display, in linea con i recenti leak. Secondo quanto emerso, sarà caratterizzato dal display più grande mai visto su un Apple Watch, e avrà una dimensione di 49 mm, il che significa che sarebbe abbastanza grosso e non per tutti, come ha giustamente sottolineato Gurman.