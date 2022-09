WhatsApp non mostrerà il numero di telefono degli utenti ad alcune aziende dal nuovo update

Una nuova versione beta di WhatsApp, la versione 2.22.19.19, sta uscendo nelle ultime ore e una delle caratteristiche è la visibilità del numero di telefono. Ciò impedirà ad alcune aziende di visualizzare il numero dell’utente in caso di contatto tramite pubblicità, con questa novità gli sviluppatori mirano a fornire agli utenti la possibilità di rivelare manualmente il proprio numero di telefono quando si parla con un’azienda specifica che non lo possiede già, ovviamente solo se lo desiderano.

Gli utenti avranno la possibilità di vedere se l’attività commerciale in questione può accedere al proprio numero di telefono all’interno delle informazioni sull’azienda, e se non possono, un’opzione unica consentirà loro di rivelarlo. Secondo quello che sappiamo, non è chiaro quando finalmente la versione stabile dell’update verrà rilasciata.

Come ricordano le pagine di WABetaInfo, WhatsApp sta lavorando anche a un nuovo strumento chiamato WhatsApp Surveys, che potrebbe essere utilizzato per raccogliere in modo sicuro feedback su nuove funzionalità, prodotti e altro.

Secondo quanto emerso, gli utenti che non vorranno più partecipare al sondaggio potranno bloccare la chat, quindi non ci saranno limitazioni in tal senso. È possibile scaricare WhatsApp Beta versione 2.22.19.19 per smartphone con sistema operativo mobile Google dal Play Store iscrivendosi al canale beta testing.