Vesper: Zero Light Edition, annunciate le edizioni retail per PS5, PS4 e Nintendo Switch

Cordens Interactive e Strictly Limited Games hanno annunciato l’arrivo di due edizioni retail, una standard e una special edition, per Vesper: Zero Light Edition per PS5, PS4 e Nintendo Switch. Entrambe le versioni arriveranno entro il primo trimestre del 2023: la versione Standard sarà disponibile al prezzo di 29,99 euro, mentre la Special Edition sarà venduta al prezzo di 49,99 euro.

La Special Edition di Vesper: Zero Light Edition include:

Una copia del gioco per PS5, PS4 o Switch in una custodia con copertina ad edizione limitata

Confezione da collezione

Manuale di gioco a colori

L’artbook “The Age of Zero Light” da 192 pagine con concept art e dettagli sulla storia

Un CD con la colonna sonora composta da Francesco Gagliardi

Cinque bottoni magnetici

Un Poster pieghevole

Uno sticker fluorescente che raffigura il protagonista

Ambientato in un mondo di stampo fantascientifico ispirato alle opere di mostri sacri del genere come Isaac Asimov, Roger Zelazny e Philip Kindred Dick, Vesper è un interessante puzzle platform che racconta la storia di un piccolo androide chiamato Seven. La Zero Light Edition, offre rispetto all’edizione base tutta una serie di contenuti aggiuntivi, come un esclusivo artbook sbloccabile in-game, nuove schermate di gioco, scorci mai visti prima, un’esperienza più bilanciata rispetto alla prima edizione e performance più stabili. Potrete preordinare la vostra copia a questo indirizzo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Vesper è già disponibile su PC e Nintendo Switch, con le versioni PS5 e PS4 in programma per il 2023.