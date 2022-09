Offerte Amazon: due lampadine Fitop RGB Wi-Fi in super sconto

Sfruttando le offerte di Amazon risulta possibile mettere mano sul bundle che include due lampadine smart RGBCW controllabili anche con Alexa, le quali risultano prodotte da Fitop. Specialmente considerando che si tratta di un bundle che include due dei prodotti in questione, abbiamo a che fare con un prezzo particolarmente ottimo.

Al fine di poter mettere mano sul dispositivo non vi resta che accedere al link che trovate in testa all’articolo, il quale vi riporterà alla pagina ufficiale del prodotto sulla piattaforma di Amazon. Risulta infatti possibile anche mettere mano sul bundle a 4 prodotti e su una lampadina singolare realizzati da parte dello stesso produttore.

Il prezzo a cui le due lampadine vengono al momento al momento vendute è di 14,99€, il che consiste quindi nello specifico in soli circa 7,50€ per ognuna delle lampadine, di sicuro un prezzo da non lasciarsi scappare per coloro che non vedono l’ora di mettere mano su qualcuno di questi device.

Il device in questione può risultare utile per tutti coloro che vogliono avere a che fare con una lampadina in grado id adattarsi alle proprie esigenze nel corso del tempo, con dei semplici comandi vocali e non.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.