Naruto – Parte 1: dal 28 settembre disponibili il DVD e Blu-Ray in tiratura limitata e numerata

Dal 28 settembre Eagle Pictures distribuirà i DVD e Blu-Ray in tiratura limitata e numerata di Naruto - Parte 1.

Dal 28 settembre arriva per la prima volta integralmente in Home Video il cofanetto di “NARUTO – PARTE 1”, disponibile nei formati DVD e Blu-ray in edizione a tiratura limitata e numerata grazie a Eagle Pictures. Questo primo cofanetto contiene la prima stagione dell’iconico ninja, con gli episodi da 1 a 35, arricchito da un booklet di 24 pagine ricco di curiosità.

Qui sotto trovate le immagini dei pack e della cover di Naruto – Parte 1 in DVD e Blu-Ray.

Un mix riuscitissimo di azione, adrenalina, commedia, drama e personaggi iconici lo ha reso uno dei più amati anime a livello mondiale. La storia segue le vicende di Naruto, un giovane ninja ribelle ed emarginato a causa di un demone sigillato nel suo corpo. Nonostante la sua condizione di reietto, il ragazzo sogna di diventare Hokage, il capo del Villaggio della Foglia che viene scelto fra i ninja più forti e saggi del paese.

Ricordiamo che il manga nasce ad opera di Masashi Kishimoto, ed è stato pubblicato da ottobre 1999 a novembre 2014 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. In totale il manga si divide in 700 capitoli.

La saga di Naruto è disponibile anche su Prime Video, dove è stata pubblicata con il doppiaggio storico e senza censure.

Potrebbe interessarti anche questa news: