My Hero Academia 6: il nuovo trailer della sesta stagione

Il nuovo trailer di My Hero Academia 6, diffuso dalla Toho Animation, prepara all'uscita della stagione l'1 ottobre.

Sarà disponibile in Giappone dall’1 ottobre My Hero Academia 6, nel frattempo è stato diffuso il trailer della sesta stagione della serie animata attraverso il canale YouTube di Toho Animation. In Italia l’adattamento anime arriverà grazie alla distribuzione su Crunchyroll.

Ecco il nuovo trailer di My Hero Academia 6.

Con l’impatto dei nuovi poteri di Shigaraki tutti, da Endeavor fino a Present Mic e Mirko, dovranno essere al massimo delle loro forze, e gli studenti della U.A. High School dovranno anche loro cimentarsi all’interno di questo conflitto. La sesta stagione sarà incentrata completamente sulla lotta tra supereroi e villain.

Le prime due stagioni di My Hero Academia saranno disponibili su Netflix, mentre le prime quattro stagioni sono presenti su VVVVID, e la quinta solo su Crunchyroll. Le prime quattro stagioni sono state trasmesse anche sui canali Mediaset tra il 2018 e il 2021.

Ricordiamo che My Hero Academia è un manga shōnen realizzato da Kōhei Horikoshi, e pubblicato su Weekly Shōnen Jump dal 2014. La storia è ambientata in un mondo popolato da supereroi, in cui ci sta il protagonista Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di diventare un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

