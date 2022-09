Xbox Game Pass Friends & Family: nuovi dettagli sul piano famiglia

Microsoft ha pubblicato le FAQ ufficiali in italiano del nuovo Xbox Game Pass Friends & Family. Ecco tutti i dettagli sul nuovo piano di abbonamento in condivisione.

Emergono nuovi dettagli relativi all’Xbox Game Pass Friends & Family, il nuovo piano di abbonamento in condivisione del servizio Microsoft. Le informazioni arrivano direttamente dalle FAQ ufficiali in italiano pubblicate sul sito di Xbox.

Potrete trovare le FAQ di Xbox Game Pass Friends & Family in italiano a questo indirizzo. La pagina spiega nel dettaglio ile caratteristiche del nuovo piano famiglia che, vi ricordiamo, è stato lanciato ufficialmente oggi in prova in Irlanda e Colombia.

Il nuovo Xbox Game Pass Friends & Family vi permette di condividere l’abbonamento con altre quattro persone, che manterranno il proprio accesso al catalogo di contenuti e benefici di Game Pass Ultimate. Ciò vuol dire che ogni utente potrà accedere al catalogo dei giochi per PC e console Xbox, EA Play, xCloud e di ottenere tutta una serie di sconti e bonus speciali offerti da Xbox e dai suoi partner.

Apprendiamo dalle FAQ che il nuovo piano prevede anche la presenza di un titolare, condividere i vantaggi, aggiungere i membri del gruppo tramite invito e rimuovere i membri attivi del gruppo. Ci sono tre modi differenti per aggiungere un membro al gruppo di condivisione dell’abbonamento, che riportiamo di seguito:

Via e-mail:

Seleziona “Condividi l’abbonamento con un totale di 4 persone” nella sezione “Game Pass Friends & Family” degli abbonamenti.

Seleziona “Invita” qualcuno via e-mail.

Immetti l’indirizzo di posta elettronica della persona e seleziona “Condividi”.

Quando il destinatario seleziona “Accetta nel messaggio di posta elettronica”, gli verrà chiesto di accedere con l’account Microsoft o di iscriversi per un account con un indirizzo di posta elettronica esistente.

Tramite link:

Seleziona “Condividi l’abbonamento con un totale di 4 persone” nella sezione “Game Pass Friends & Family” degli abbonamenti.

Seleziona “Crea un collegamento” da condividere.

Copia e invia questo collegamento al membro della famiglia o all’amico con cui desideri condividere il tuo abbonamento.

Prima di partecipare, il destinatario deve accedere con il proprio account Microsoft o iscriversi per ottenere un account con un indirizzo di posta elettronica esistente.

Condividendo con le persone della tua famiglia dell’account Microsoft:

Se hai un gruppo di account Microsoft famiglia, puoi selezionare i membri con cui vuoi condividere automaticamente l’abbonamento. Questi membri otterranno l’accesso immediato senza richiedere alcuna azione.

Per quanto concerne invece le limitazioni, Xbox specifica che si può essere membri di un solo gruppo famiglia alla volta, che il proprietario dell’account può invitare un massimo di quattro persone alla volta, che solo il titolare può condividere i benefici del Game Pass tramite home sharing (i membri del gruppo non possono condividere con altri account) e che il titolare non può trasferire la proprietà ad un altro utente, anche se parte del gruppo.