Xbox Game Pass: piano famiglia lanciato ufficialmente, primi test in Irlanda e Colombia

Microsoft ha ufficialmente lanciato il piano famiglia dell’Xbox Game Pass, il cui nome ufficiale è Game Pass Friends & Family Plan. Il piano di abbonamento in condivisione è al momento disponibile in prova in Irlanda e Colombia, in attesa del lancio globale.

Il piano famiglia dell’Xbox Game Pass permetterà di condividere l’abbonamento con altre quattro persone, che manterranno il proprio accesso al catalogo di contenuti e benefici di Game Pass Ultimate. Ciò vuol dire che tutti gli utenti potranno accedere al catalogo dei giochi per PC e console Xbox, EA Play, xCloud e di ottenere tutta una serie di sconti e bonus speciali offerti da Xbox e dai suoi partner.

Credit to @LibraryTow for the find 👏 Xbox Colombia has since deleted the tweet pic.twitter.com/9g7wSxEbJk — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) September 1, 2022

Il nuovo piano di abbonamento prevede inoltre la presenza di un titolare, che può condividere i vantaggi, gestire gli inviti e rimuovere i membri attivi del gruppo. Vale la pena inoltre sottolineare che titolare può condividere l’abbonamento solo con persone che abitano nel suo stesso paese e che non può trasferire la proprietà ad un altro utente anche se parte del gruppo.

Il costo del piano in Irlanda è di 21,99 euro, ma supponiamo che questa possa essere la cifra standard fissata per tutta il mercato europeo, dunque Italia compresa. Vi ricordiamo che attualmente Microsoft non ha ancora comunicato quando il Piano Famiglia verrà lanciato in tutta Europa e negli Stati Uniti, restiamo dunque in attesa di ulteriori dettagli che dovrebbero a questo punto arrivare a breve.