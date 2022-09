Wallypower58: yacht ideale per meteo ostile

Wally, classe 1994, è un’azienda dell’imprenditore Luca Bassani che ha cambiato il concetto di yacht producendo barche a vela e a motore davvero rivoluzionarie. La linea di Wally ha attirato clienti da Italia e Germania. Il nuovo wallypower58 creato dal marchio è stato presentato a Venezia durante il Salone Nautico della Serenissima. Il modello ha linee pulite ed essenziali con doppio spigolo nello scafo e prese d’aria di design e dalla prua incontrando l’acqua in maniera soft.

La barca è dedicata a chi apprezza le linee semplici e belle e che ha le idee chiare su come utilizzare il proprio yacht. La possibilità di far pernottare fino a quattro persone apre un nuovo ventaglio di opportunità di crociera per coppie, famiglie e amici che non vogliono trascorrere tutte le notti a terra.

Luca Bassani

Un modello che esprime un’idea di velocità, perché il marchio infatti ha scelto linee taglienti e forme geometriche per gli interni altamente curate nel design. Inoltre, Wallypower58 ha una carena a V ultra profonda che permette un’andatura rapida e regolare in qualsiasi situazione di meteo ostile. Esso consente una navigazione in totale sicurezza a 35 nodi. Una novità del modello è il “magic porthole”. In pratica, sono state rimosse le aperture laterali con l’installazione su ogni lato della barca di una telecamera con risoluzione 4K.

Siamo molto orgogliosi di questa soluzione innovativa ed efficace, perché richiede meno manutenzione degli oblò, nessun rischio di danneggiare il vetro durante un ormeggio ‘all’inglese’, oltre a garantire la massima privacy. Le previsioni iniziali prevedono la costruzione di una trentina di esemplari, con la possibilità di produrre altre varianti in futuro. I prossimi tre anni saranno concentrati sul cercare di creare una serie di gamme sia per le barche a vela sia per quelle a motore. Senza trascurare l’organizzazione di eventi per i nostri armatori per creare network e stimolare curiosità attorno al nostro marchio.

Stefano de Vivo, managing director di Wally