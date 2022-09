The Last of Us Parte 1: nuovo video dedicato al combattimento spiega la mancanza della schivata

The Last of Us Parte 1 torna a mostrarsi in un nuovo trailer dedicato ai combattimenti in cui Naughty Dog discute delle modifiche apportate nel remake.

The Last of Us Parte 1 è tornato a mostrarsi in un nuovo video tutto dedicato ai combattimenti. Nel filmato, che trovate qui sotto, Naughty Dog discute delle modifiche apportate su questo fronte e di alcune mancanze che hanno fatto discutere i fan.

Perché non abbiamo reinserito la meccanica della schivata già presente in The Last of Us: Parte 2?”, spiega il Director Matthew Gallant, “Supponiamo che stiate affrontando un clicker in The Last of Us: Parte 1. Dovete tenervi a distanza, perché se vi prende siete morti. Nell’originale sono presenti tante meccaniche appropriate per gestire i clicker, e inserendo la schivata il loro funzionamento ne avrebbe risentito. In The Last of Us: Parte 2 eravamo riusciti a trovare il giusto bilanciamento con Ellie, ma fare la stessa cosa con Joel ci è sembrato un errore.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 è il remake del celebre capolavoro di Naughty Dog. Il titolo vanterà un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati e presenza di animazioni ridisegnate con le ultime tecnologie sviluppate dal team. Il gioco includerà inoltre anche il DLC Left Behind.

The Last of Us Parte 1 è disponibile su PS5. Il lancio su PC, invece, resta ancora privo di data d’uscita.