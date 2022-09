Offerte Amazon: mouse da gaming HyperX Pulsefire Haste in forte sconto

Le offerte di Amazon permettono di mettere mano sul mouse da gaming HyperX Pulsefire Haste fruendo di uno sconto che risulta alquanto interessante per tutti coloro che sono alla ricerca di un dispositivo di questo tipo, utile anche per ambiti all’infuori dei videogiochi.

Al fine di poter fruire dello sconto che viene proposto per il dispositivo in questione non vi resta che accedere alla pagina ufficiale del prodotto, la quale è visitabile sfruttando il link presente in testa all’articolo, utile per affrettarvi all’acquisto nel caso in cui vogliate mano mettere sul prodotto fino a che questo è ancora disponibile a un prezzo ridotto.

Attualmente il mouse da gioco in questione è acquistabile alla cifra di 64,99€, parliamo proprio del minimo storico che si sia mai visto per la nota piattaforma di E-Commerce, il che rende l’acquisto particolarmente conveniente, soprattutto per tutti gli utenti che hanno modo di apprezzare una colorazione bianca per la loro periferica da gioco.

Il mouse da gaming HyperX Pulsefire Haste presenta un collegamento 2,4 GHz wireless e una batteria con autonomia fino a 100 ore, con struttura resistente sia alla polvere che all’acqua.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.