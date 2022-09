Mafia: primo capitolo in regalo su Steam fino al 5 settembre

Mafia è ora disponibile gratis su Steam. In occasione dei festeggiamenti per i 20 anni della serie, 2k Games ha annunciato che il primo storico capitolo della saga sarà scaricabile gratuitamente dalla piattaforma Valve fino al 5 settembre. Se non avete mai avuto modo di giocarlo, correte a riscattarlo perché nonostante gli anni resta pur sempre uno dei migliori gangster game di sempre.

Ambientato negli anni del Proibizionismo, il primo Mafia racconta la storia di Tommy Angelo, tassista della città di Lost Heaven, che si ritrova ad essere improvvisamente coinvolto nella criminalità organizzata.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

“Corre l’anno 1930. Dopo uno sfortunato incontro con la mafia, Tommy Angelo, tassista, si ritrova coinvolto suo malgrado nel mondo della criminalità organizzata. Entrare in combutta con la famiglia Salieri può sembrare un rischio troppo grande, ma il crimine paga, e tanto. La sua scalata ai ranghi lo porterà a guadagni sempre maggiori… e lavori sempre più sporchi. Ottenere il rispetto dei Salieri e diventare un uomo d’onore creerà un conflitto insanabile tra Tommy e la sua nuova vita.”

La possibilità di riscattare gratuitamente il primo Mafia su Steam è soltanto una delle tante iniziative che 2K ha in serbo per festeggiare i 20 anni della serie, le quali comprendono anche numerosi sconti sui titoli della saga. Da adesso, infatti, potete acquistare Mafia: Definitive Edition per 13,99€ invece di 39,99€, Mafia II: Definitive Edition per 9,89€ invece di 29,99€ e Mafia III: Definitive Edition per 9,89€ invece di 29,99€.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo anche che qualche giorno 2K Games ha confermato che un nuovo capitolo di Mafia è in sviluppo presso il team Hangar 13.