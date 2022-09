I cani più intelligenti hanno una maggiore voglia di giocare

L’Università di Budapest ha studiato le capacità cognitive dei nostri amici cani. Un precedente studio aveva già nominato i sei cani super intelligenti scelti da un team di studiosi. Sono coloro che hanno ricevuto il titolo di “gifted word-learner” per la capacità geniale di imparare ricordando a memoria i nomi dei giocattoli. Il numero dei cani super intelligenti è in crescita e uno studio recente sostiene che i più intelligenti siano anche quelli più giocosi.

Il livello di apprendimento e di intelligenza però non è uguale per tutte le razze di cani. In maggioranza si distingue la razza border collie. Durante il test di studio sono stati esaminati 21 collie super intelligenti e dall’altra un gruppo con oltre 144 collie “normali”. I padroni hanno poi compilato un questionario per descrivere il comportamento del cane. In special modo il suo essere giocherellone. Fra i due gruppi di collie si è attestato che quelli geniali siano più giocosi dei collie “normali”.

C’è però un collegamento stretto fra intelligenza e giocosità? Gli autori dello studio non lo escludono, ma non ne sono sicuri. Ulteriori ricerche daranno altre risposte in futuro per capire se davvero c’è una spiegazione di stretta associazione tra le due peculiarità canine.