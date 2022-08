Cani: piangono di gioia nel rivedere i padroni

29—Ago—2022 / 9:39 AM

I cani piangono come gli uomini per la felicità. Un esempio è quando rivedono i loro padroni.

Abbiamo scoperto che i cani piangono e le lacrime sono associate alle emozioni positive. Abbiamo anche scoperto che l’ossitocina è il possibile meccanismo che sta alla base del fenomeno. Non avevamo mai sentito parlare del fatto che gli animali piangono in situazioni gioiose, come quando si ricongiungono con i loro proprietari, ed eravamo tutti consapevoli che questa sarebbe stata una prima mondiale.

Takefumi Kikusui dell’Università di Azabu

L’esperto ha fatto la sua scoperta quando il suo cane allattava. Kikusui dichiara che la presenza delle lacrime negli occhi sia dovuta all’ossitocina che aumenta il sacco lacrimale. L’ossitocina è meglio conosciuta come l’ormone dell’amore. L’ossitocina viene proprio rilasciata grazie al rapporto tra cani e padroni. Ecco che è stato condotto un esperimento in cui il cane e il proprio padrone interagivano fra loro con un’attenta osservazione alla lacrimazione nel cane.

Svolto quindi un test standard per misurare il volume delle lacrime dei cani prima e dopo aver rivisto i proprietari. Il volume del sacco lacrimale è aumentato notevolmente quando hanno rivisto l’umano a loro familiare. Con l’aggiunta dell’ossitocina agli occhi dei cani, anche il volume delle loro lacrime è aumentato.

L’ossitocina quindi è fondamentale nel ruolo della produzione di lacrime quando umani e cani ritornano a stare insieme. Poi si è chiesto ad alcune persone di valutare foto di volti di cani con e senza lacrime artificiali. Le risposte sono state più positive quando hanno visto i cani con occhi pieni di lacrime. La produzione di lacrime crea un legame ancor più forte tra le persone e i loro cani.

Sembra proprio che i cani producano lacrime in situazioni che l’uomo considera felici. Ora ulteriori studi si soffermeranno a capire se i cani producono lacrime anche per emozioni negative e se piangono ritrovando i loro simili. Insomma, capire la funzione sociale delle lacrime. Per ora però sembra avere collegamenti solo sul rapporto uomo-cane.