Hogwarts Legacy non avrà il Quidditch: arriva la conferma ufficiale

Hogwarts Legacy non avrà il Quidditch. La conferma arriva dalla nuova versione delle FAQ pubblicata sul sito ufficiale del gioco. Ovviamente, si tratta di una notizia che non farà felici gli appassionati del Wizarding World che si aspettavano di poter vivere a 360° la vita da studente di Hogwarts all’interno del gioco, cimentandosi anche nel celebre sport dei maghi.

Non è possibile giocare a Quidditch in Hogwarts Legacy – si legge nelle FAQ – Tuttavia si può usare la scopa per spostarsi volando e per partecipare alle gare di scopa. I giocatori possono anche esplorare luoghi nuovi e familiari che circondano il castello di Hogwarts a cavallo della scopa.

Sempre dalle FAQ apprendiamo che saranno presenti diverse attività legate all’uso scope volanti, come le gare con le scope. “La scopa è un mezzo di trasporto per esplorare e viaggiare in Hogwarts Legacy, inoltre sono presenti anche gare con le scope. I giocatori possono frequentare le Lezioni di Volo per imparare a padroneggiare l’arte del volo su scopa.”

Restando in tema, Hogwarts Legacy è tornato a mostrarsi recentemente in un nuovo e spettacolare trailer che svela il contenuto di una delle missioni secondarie del gioco.

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

