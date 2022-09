DC FanDome 2022: non ci sarà l’evento in autunno

Durante l'autunno non si terrà l'evento virtuale del DC FanDome 2022. La Warner Bros Discovery intende tornare agli annunci in presenza.

Il DC FanDome 2022 del periodo autunnale non si terrà, secondo quanto rivelato dai siti specializzati d’oltreoceano. A confermare il tutto c’è stato il comunicato della Warner Bros. Discovery, che ha specificato come il FanDome dei prossimi mesi verrà saltato, privilegiando gli eventi in presenza.

Nel comunicato è stato riportarto:

Con il ritorno degli eventi in presenza, la Warner Bros. Discovery non vede l’ora di poter incontrare di nuovo i fan nei Comic-Con in giro per il mondo, e per questo motivo non si terrà il FanDome 2022.

Del resto già durante il San Diego Comic-Con la DC Films ha fatto alcuni annunci relativi a Black Adam e Shazam 2. Il 2023 sarà un anno particolarmente importante per le produzioni cinematografiche DC, considerando che sarà l’anno dell’uscita al cinema di The Flash.

Ricordiamo che il DC FanDome si è tenuto per la prima volta nel 2020, ed è stato importante per rivelare, tre le altre cose, anche il primo trailer del film The Batman. La decisione della Warner Bros. Discovery arriva in un momento di grandi cambiamenti all’interno della casa di produzione, soprattutto per quanto riguarda la DC Films.

