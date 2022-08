The Flash: i test screening sono i migliori dai tempi del Cavaliere Oscuro

Secondo quanto rivelato dal The Hollywood Reporter, i test screening di The Flash sarebbero i migliori dai tempi del Cavaliere Oscuro.

Nonostante tutte le questioni che stanno riguardando Ezra Miller, sembra che la Warner Bros. Discovery stia puntato ancora molto su The Flash, al punto che il The Hollywood Reporter ha rivelato delle indiscrezioni particolari, che riguardano l’esito dei test screening del film. Ed i risultati sarebbero più che ottimi.

Secondo quanto ha rivelato il sito, i test screening di The Flash sono i migliori dai tempi de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Se tutto ciò si traducesse in incassi al box-office porterebbe ad un grandissimo successo di pubblico e guadagni per il lungometraggio della DC Films.

Il cast di The Flash vedrà presenti, oltre a Ezra Miller, anche Ben Affleck e Michael Keaton, Sasha Calle come Supergirl, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.

La regia di The Flash è affidata a Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey). Barbara Muschietti e Michael Disco sono i produttori, con Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins che fanno da produttori esecutivi.

L’uscita al cinema di The Flash è prevista per il 23 giungo 2023.